Россияне ответили, как изменилась их жизнь за 20 лет

Материальное положение по-прежнему остается проблемным вопросом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1999 года доля россиян, удовлетворенных своей жизнью, выросла с 62% до 79%. В целом за последние два десятилетия граждане стали более довольны всеми сферами жизни. Такие данные представил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции «Россия: 20 лет изменений» в Москве.

Социологи сравнили результаты двух опросов, проведенных в 1999 и 2019 годах. В обоих случаях респонденты должны были оценить, удовлетворены ли они каждой из 12 предложенных сфер жизни. «Можно сказать, что по всем аспектам уровень удовлетворенности россиян за 20 лет не упал, а вырос», — заявил Федоров. По данным ВЦИОМ, сильнее всего выросла удовлетворенность россиян полученным образованием (рост с 57% до 81%) и занимаемым в обществе положением (с 57% до 80%), а также питанием семьи (с 41% до 78%).

Гораздо больше стало россиян, удовлетворенных материальным положением — 25% в 1999-м и 46% в 2019-м. Несмотря на значительный рост, количество довольных граждан по-прежнему меньше половины, заметил Федоров.

«За 20 лет изменилось отношение граждан к институтам власти. В 2019 году Россия — совсем другая страна с выстроенной системой управления», — сказал на конференции директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов отметил, что за 20 лет россияне поменялись с жителями западных стран в общественных настроениях: в Европе и США люди потеряли доверие к институтам власти и крупным компаниям, а в России, напротив, растет позитивное отношение к ним.