ВЦИОМ: россияне стали больше доверять Путину после пресс-конференции

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Больше 70% опрошенных ВЦИОМ доверяют Владимиру ПутинуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Доверие граждан к президенту России Владимиру Путин выросло после новой большой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 19 декабря. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ по итогам опроса населения.

«Уровень доверия составил 71,2%», — сообщается на сайте организации. При этом на предыдущей неделе, с 9 по 15 декабря, уровень доверия составлял 69,3%. Также после пресс-конференции большее число россиян заявило, что одобряет деятельность президента. По данным ВЦИОМ, сейчас этот показатель составляет 64% (на прошлой неделе — 62,5%).

Наибольший эмоциональный отклик у россиян вызвали вопросы о здравоохранении, работе полиции, демографии и отстранении от международных спортивных соревнований.

На 15-й пресс-конференции главы государства присутствовало около 1,9 тысячи журналистов российских и зарубежных СМИ. Во время мероприятия Путин ответил на вопрос журналиста «URA.RU» про систему здравоохранения в России. Также глава государства ответил на вопросы о новой пенсионной реформе и строительстве метро в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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