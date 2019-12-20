ВЦИОМ: россияне стали больше доверять Путину после пресс-конференции

Доверие граждан к президенту России Владимиру Путин выросло после новой большой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 19 декабря. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ по итогам опроса населения.
«Уровень доверия составил 71,2%», — сообщается на сайте организации. При этом на предыдущей неделе, с 9 по 15 декабря, уровень доверия составлял 69,3%. Также после пресс-конференции большее число россиян заявило, что одобряет деятельность президента. По данным ВЦИОМ, сейчас этот показатель составляет 64% (на прошлой неделе — 62,5%).
Наибольший эмоциональный отклик у россиян вызвали вопросы о здравоохранении, работе полиции, демографии и отстранении от международных спортивных соревнований.
На 15-й пресс-конференции главы государства присутствовало около 1,9 тысячи журналистов российских и зарубежных СМИ. Во время мероприятия Путин ответил на вопрос журналиста «URA.RU» про систему здравоохранения в России. Также глава государства ответил на вопросы о новой пенсионной реформе и строительстве метро в Екатеринбурге.