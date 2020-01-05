В Москве арестовали модель Марину Рудницкую, которая обвинила художника Никаса Сафронова в изнасиловании. Девушку подозревают в вымогательстве.
Сообщается, что Рудницкая обвинила портретиста в изнасиловании, но не стала обращаться в полицию. Вместо этого девушка через свою подругу пригрозила Сафронову, что разоблачит художника в ток-шоу на федеральном канале, если не получит компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
«Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что девушки были задержаны во время передачи денег.
Ситуацию с вымогательством прокомментировал Сафронов, который подтвердил, что девушки собирались идти на шоу к Андрею Малахову, если портретист не отдаст им 500 тысяч рублей. Художник уточнил, что подруга модели рассказала, как они ранее проворачивали аналогичные схемы.
«Они рассказали, что участвовали в истории с [певцом Александром] Серовым, потом они „завалили“ некого Олега Катасова. Они „валят“ людей — это у них отработанная система», — приводит слова художника РИА «Новости». Сафронов проверил, что такие передачи действительно выходили, а обе женщины в них участвовали. Убедившись в серьезности намерений девушек, портретист обратился в полицию.