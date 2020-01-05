04 января 2020

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании. Ее отправили в СИЗО по подозрению в вымогательстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Никас Сафронов привез в Челябинск экспозицию своих работ. Выставку открыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Челябинск, портрет, сафронов никас
У Сафронова требовали 500 тысяч рублей за молчаниеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве арестовали модель Марину Рудницкую, которая обвинила художника Никаса Сафронова в изнасиловании. Девушку подозревают в вымогательстве.

Сообщается, что Рудницкая обвинила портретиста в изнасиловании, но не стала обращаться в полицию. Вместо этого девушка через свою подругу пригрозила Сафронову, что разоблачит художника в ток-шоу на федеральном канале, если не получит компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

«Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что девушки были задержаны во время передачи денег.

Ситуацию с вымогательством прокомментировал Сафронов, который подтвердил, что девушки собирались идти на шоу к Андрею Малахову, если портретист не отдаст им 500 тысяч рублей. Художник уточнил, что подруга модели рассказала, как они ранее проворачивали аналогичные схемы.

«Они рассказали, что участвовали в истории с [певцом Александром] Серовым, потом они „завалили“ некого Олега Катасова. Они „валят“ людей — это у них отработанная система», — приводит слова художника РИА «Новости». Сафронов проверил, что такие передачи действительно выходили, а обе женщины в них участвовали. Убедившись в серьезности намерений девушек, портретист обратился в полицию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Расскажите о новости друзьям
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