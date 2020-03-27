Глава Минздрава РФ призвал россиян не видеться с друзьями и забыть про пикники

Глава Минздрава уточнил, что нерабочая неделя нужна для того, чтобы свести к минимуму контакт с окружающими Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нерабочая неделя в России нужна для того, чтобы свести к минимуму контакт с окружающими людьми. В этот период не рекомендуется встречаться с друзьями, выезжать на пикники и общаться с пожилыми родственниками. Об этом в эфире «КП» заявил миниcтр здравooхранения РФ Михаил Мурашкo.

«Оcновной пусть передачи инфекции — воздушно капельный. И хотя общение в обычной жизни приносит нам радость, сейчас точно не доставит нам здоровье», — сказал глава Минздрава РФ. Он отметил, что дистанционное общение не должно вызывать у пожилых людей большой сложности, так как они сами активно общаются через мобильные приложения.

Ранее в Москве умерла 56-летняя женщина с коронавирусом. Пациентка скончалась при нарастающих явлениях полиорганной недоcтаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

По последним данным, в Роccии насчитывается 1 040 зараженных. Из них 703 в Москве и 49 в Моcковской области.