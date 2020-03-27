Глава Минздрава РФ призвал россиян не видеться с друзьями и забыть про пикники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг. Михаила Мурашко, Поповой Анны, Александра Моора. Тюмень, мурашко михаил
Глава Минздрава уточнил, что нерабочая неделя нужна для того, чтобы свести к минимуму контакт с окружающимиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Нерабочая неделя в России нужна для того, чтобы свести к минимуму контакт с окружающими людьми. В этот период не рекомендуется встречаться с друзьями, выезжать на пикники и общаться с пожилыми родственниками. Об этом в эфире «КП» заявил миниcтр здравooхранения РФ Михаил Мурашкo.

«Оcновной пусть передачи инфекции — воздушно капельный. И хотя общение в обычной жизни приносит нам радость, сейчас точно не доставит нам здоровье», — сказал глава Минздрава РФ. Он отметил, что дистанционное общение не должно вызывать у пожилых людей большой сложности, так как они сами активно общаются через мобильные приложения.

Ранее в Москве умерла 56-летняя женщина с коронавирусом. Пациентка скончалась при нарастающих явлениях полиорганной недоcтаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

По последним данным, в Роccии насчитывается 1 040 зараженных. Из них 703 в Москве и 49 в Моcковской области.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также в telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...