В Москве умерла четвертая больная коронавирусом

У пациентки не было одного легкого после перенесенной онкологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве умерла 56-летняя женщина с коронавирусом. Об этом сообщает департамент здравоохранения города Москвы со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«Скончалась пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Отмечается, что у женщины не было одного легкого после пережитой онкологии.

В момент поступления в больницу у пациентки была левосторонняя пневмония. Согласно данным штаба, женщина умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой. За сегодняшний день выявлено 196 новых подтвержденных случаев заболевания, передает «Пятый канал».

По последним данным, коронавирусом по всему миру заражены 549 тысяч человек. Вылечиться от болезни смогли 126 тысяч человек, погибли 25 тысяч. В России насчитывается 1 040 зараженных. Из них 703 в Москве и 49 в Московской области.