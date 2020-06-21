Малый и средний бизнес в апреле и мае 2020 года сократил зарплаты сотрудникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С начала рабочей недели цена нефть эталонной марки Brent смогла преодолеть отметку в 40 долларов за баррель. Сейчас ее стоимость остановилась на 41,96 доллара за баррель (+0,45%), бочка WTI стоит 39,45 доллара (+0,61%).

Повышение цен на нефть потянуло за собой курс рубля по отношению к международным валютам. К закрытию Московской биржи стоимость американского доллара составила 69 рубля 44 копейки (-0,42), евро — 77 рублей 65 копеек (-0,65).

Ситуация в России

За время действия ограничительных мер в апреле и мае 2020 года малый и средний бизнес в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений сократил зарплаты сотрудникам на 63% по отношению к марту. Кроме того, на 26—40% снизились зарплаты в сферах дополнительного образования, частной медицины и стоматологии и строительства. Все эти сферы вошли в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

При этом банки РФ начали помогать бизнесу. Финансовые организации одобрили социально ориентированным НКО 88,6 тысячи льготных кредитов на сумму 221 млрд рублей. Средства позволят поддержать около 2 млн рабочих мест.

Чтобы постоянно контролировать процесс реализации принятых антикризисных мер президент РФ Владимир Путин работает в высоком темпе, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства постоянно анализирует эффект от этих мер.

Поэтому приятной новостью для президента может стать прогноз главы Минэнерго РФ Александра Новака. Он заявил, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около 35 долларов за баррель. Глава министерства уверен, что рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два-три года, хотя Минэнерго допускает, что это может произойти уже и в 2021 году.

Пенсионерам могут выплатить недополученные ими денежные средства за 2016—2018 годы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ. Если он вступит в силу, то выплаты россиян увеличатся на 14,4% — на это потребуется около 963 млрд рублей.

Что происходит в мире

Новый банк развития (НБР) БРИКС решил предоставить Южно-Африканской Республике (ЮАР) заем в размере 1 миллиарда долларов. Деньги понадобились на борьбу с распространением коронавируса. По последним данным, в ЮАР выявлено 87 715 случаев заражения.

Проект «Северный поток-2» уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что санкции США против этого проекта являются абсолютно незаконными. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что «Северный поток-2» будет способствовать укреплению энергетической безопасности европейского континента.

Прогнозы экспертов

Институт международных финансов IIF понизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Это один из самых низких опубликованных прогнозов по глобальному росту на этот год. Эксперт организации Робин Брукс отметил, что США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года. В IIF считают, что ключевым допущением является ожидаемое восстановление экономик во второй половине 2020 года.

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