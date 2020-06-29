В России расширят обязанности полицейских

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Жители города во время самоизоляции. Курган , полиция
Сотрудников МВД обязали сообщать родным задержанного о его госпитализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские в России будут обязаны в течение суток сообщать родным задержанного гражданина о его госпитализации или об оказании ему медицинской помощи. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

«Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику или близкому лицу задержанного в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов», — цитирует документ телеканал 360.

Изменения внесли в положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД России. Раньше полицейские не были обязаны сообщать родным и близким задержанного, что его отвезли в больницу или ему оказали первую помощь. Только в случае тяжелого заболевания, травмы или смерти задержанного сотрудники МВД должны были в течение трех часов сообщить об этом родственникам и прокурору.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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