ООО «Филипп Киркоров Продакшн», собственником которого является певец Филипп Киркоров, во втором квартале 2025 года задолжала Федеральной налоговой службой (ФНС) 40 тысяч рублей. Об этом сообщили российские журналисты.
"Компания Киркорова задолжала налоговой 40 тысяч рублей", — сообщил telegram-канал "Звездач". Несмотря на чистую прибыль компании за 2024 год, составившую 148 миллионов рублей, в текущем отчетном периоде у организации образовалась задолженность.
ООО «Филипп Киркоров Продакшн» ведет деятельность в сфере исполнительских искусств и шоу-бизнеса. В 2023 году его фирма закончила год с рекордом по чистой прибыли за последние 10 лет. Чистая прибыль компании Киркорова составила 158,8 миллиона рублей.
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