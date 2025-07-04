Путин посвятил Совбез проблеме оборота наркотиков

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На данный момент в стране действует стратегия по противодействию наркоугрозе
На данный момент в стране действует стратегия по противодействию наркоугрозе Фото:

Президент России провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Главным пунктом повестки стало обсуждение мер по противодействию наркоугрозе.

«Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков», — сказал Путин во время трансляции на сайте Кремля. В ходе совещания Президент напомнил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из важнейших направлений деятельности российских правоохранительных органов. На данный момент в стране действует стратегия по противодействию наркоугрозе, рассчитанная до 2030 года.

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Президент России провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Главным пунктом повестки стало обсуждение мер по противодействию наркоугрозе. «Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков», — сказал Путин во время трансляции на сайте Кремля. В ходе совещания Президент напомнил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из важнейших направлений деятельности российских правоохранительных органов. На данный момент в стране действует стратегия по противодействию наркоугрозе, рассчитанная до 2030 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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