Путин посвятил Совбез проблеме оборота наркотиков

Президент России провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Главным пунктом повестки стало обсуждение мер по противодействию наркоугрозе.
«Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков», — сказал Путин во время трансляции на сайте Кремля. В ходе совещания Президент напомнил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из важнейших направлений деятельности российских правоохранительных органов. На данный момент в стране действует стратегия по противодействию наркоугрозе, рассчитанная до 2030 года.
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