Друг рассказал о последних днях отца Хабиба Нурмагомедова

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Мастер-класс от заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, нурмагомедов абдулманап
С конца апреля Абдулманап Нурмагомедов находился под наблюдением московских врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап перенес инсульт и инфаркт на фоне коронавируса, после чего впал в кому, из которой уже не вышел. Об этом рассказал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов.

«У семьи нет никаких претензий к столичным врачам», — сообщает «Пятый канал», ссылаясь на Рабаданова. По его словам, похороны Абдулманапа пройдут в Дагестане, рядом с Махачкалой. Пока неизвестно, будет ли прощание публичным.

О смерти отца Хабиба Нурмагомедова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Абдулманап с конца апреля находился под наблюдением московских врачей, передает агентство Nation News. Он скончался в возрасте 57 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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