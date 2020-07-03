Друг рассказал о последних днях отца Хабиба Нурмагомедова

Отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап перенес инсульт и инфаркт на фоне коронавируса, после чего впал в кому, из которой уже не вышел. Об этом рассказал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов.
«У семьи нет никаких претензий к столичным врачам», — сообщает «Пятый канал», ссылаясь на Рабаданова. По его словам, похороны Абдулманапа пройдут в Дагестане, рядом с Махачкалой. Пока неизвестно, будет ли прощание публичным.
О смерти отца Хабиба Нурмагомедова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Абдулманап с конца апреля находился под наблюдением московских врачей, передает агентство Nation News. Он скончался в возрасте 57 лет.
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