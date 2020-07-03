Друг рассказал о последних днях отца Хабиба Нурмагомедова

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О смерти отца Хабиба Нурмагомедова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров . Абдулманап с конца апреля находился под наблюдением московских врачей, передает агентство Nation News . Он скончался в возрасте 57 лет.

«У семьи нет никаких претензий к столичным врачам», — сообщает « Пятый канал », ссылаясь на Рабаданова. По его словам, похороны Абдулманапа пройдут в Дагестане, рядом с Махачкалой. Пока неизвестно, будет ли прощание публичным.

Отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап перенес инсульт и инфаркт на фоне коронавируса, после чего впал в кому, из которой уже не вышел. Об этом рассказал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов.

С конца апреля Абдулманап Нурмагомедов находился под наблюдением московских врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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