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Утром 9 ноября 2019 года доцента подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены части тела покойной и травматический пистолет. Позднее историк пытался покончить с собой во время следственного эксперимента .

Соколов же избиения отрицает. «Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами», — говорит он. Историк отмечает, что эта клевета стала причиной страшных событий в его жизни.

Понасенков опроверг обвинения Соколова. «Он по своей натуре убийца — был осужден за гибель человека в 1980-е годы, еще до моего рождения», — сказал Понасеков. По его словам, Соколов избивал свою сожительницу в 2008 году.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября 2019 года. Доцент признал свою вину. «[Соколов] обвинил в произошедшем Понасенкова — якобы тот устраивал травлю, из-за чего у историка сдали нервы», — сообщает телеканал 360 .

Бывший доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, заявил, что в произошедшем виноват публицист и историк Евгений Понасенков. Его оппонент опровергает эти обвинения.

По версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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