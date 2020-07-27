Самое важное в России на 27 июля. Шнуров побывал в Хабаровске, для автолюбителей ввели новый штраф, курс рубля к евро резко обвалился

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Музыкант и политик Сергей Шнуров посетил Хабаровск, где пообщался с протестующими (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Политик и музыкант Сергей Шнуров поддержал протестующих в Хабаровске — премьер-министр уволил замруководителя ФАС — рубль резко обвалился по отношению к евро — в УК РФ введут новую статью — вступил в силу новый закон о техосмотрах автомобилей — в Москве предотвратили теракт. Все самые интересные и важные новости России на 27 июля — в обзоре URA.RU:

Музыкант Сергей Шнуров посетил Хабаровск, Сергею Фургалу грозит новое уголовное дело, Кремль оценил работу Михаила Дегтярева

Представитель Кремля призвал бороться с фейками, глава правительства уволил замруководителя ФАС

В Уголовный кодекс будет введена новая статья, вступил в силу закон о техосмотрах, в России могут ввести еще один штраф

Курс евро резко вырос, в Минфине предложили поднять розничные цены на шампанское

ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса в мире

  • В мире усиливается пандемия COVID, число новых случаев заражения в мире за последние полтора месяца практически удвоилось. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Суд оштрафовал журналиста за неповиновение, силовики предотвратили массовый расстрел людей в Москве

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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