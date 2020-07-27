Политик и музыкант Сергей Шнуров поддержал протестующих в Хабаровске — премьер-министр уволил замруководителя ФАС — рубль резко обвалился по отношению к евро — в УК РФ введут новую статью — вступил в силу новый закон о техосмотрах автомобилей — в Москве предотвратили теракт. Все самые интересные и важные новости России на 27 июля — в обзоре URA.RU:
Музыкант Сергей Шнуров посетил Хабаровск, Сергею Фургалу грозит новое уголовное дело, Кремль оценил работу Михаила Дегтярева
- Музыкант, политик и генменеджер телеканала RTVI Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы пообщаться с врио главы края Михаилом Дегтяревым и протестующими, а также снять фильм о событиях в крае. Шнуров вместе с людьми скандировал лозунги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
- Самому арестованному экс-главе края грозит новое уголовное дело. Ему могут предъявить новые обвинения в покушении и организации убийств бизнесменов в регионе.
- В Кремле отметили действие нового руководителя и назвали его работу энергичной. Об этом заявил во время конференц-колла пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля призвал бороться с фейками, глава правительства уволил замруководителя ФАС
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой отметил, что любые данные от неофициальных источников «нужно подвергать сомнению» и тщательно перепроверять информацию.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина. Об этом главу кабмина попросил сам Голомолзин.
В Уголовный кодекс будет введена новая статья, вступил в силу закон о техосмотрах, в России могут ввести еще один штраф
- Правоохранительные органы готовятся ввести новую статью «Налоговое мошенничество» в Уголовный кодекс РФ. Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
- Автолюбителей, которые будут проходить незаконный техосмотр своих автомобилей, будут штрафовать до 300 тысяч рублей, заключать под стражу или назначать обязательные работы. Закон вступил в силу с 27 июля.
- В России могут ввести новый штраф за участие в тренингах за рубежом нежелательных в РФ организаций. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Курс евро резко вырос, в Минфине предложили поднять розничные цены на шампанское
- Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с 22 апреля.
- Минимальная цена на игристое вино в России может вырасти до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Такой проект подготовили в Минфине РФ. Сейчас минимальная цена установлена на отметке 164 рубля за бутылку.
ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса в мире
- В мире усиливается пандемия COVID, число новых случаев заражения в мире за последние полтора месяца практически удвоилось. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Суд оштрафовал журналиста за неповиновение, силовики предотвратили массовый расстрел людей в Москве
- Журналист Дэвид Френкель оштрафован судом в Санкт-Петербурге на 2,5 тысячи рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии избирательного участка. При задержании сотрудники полиции сломали ему руку.
- Сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, который намеревался расстрелять толпу людей из автомата в Москве. При обыске силовики обнаружили у него гранаты и автомат.