Музыкант и политик Сергей Шнуров посетил Хабаровск, где пообщался с протестующими (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Политик и музыкант Сергей Шнуров поддержал протестующих в Хабаровске — премьер-министр уволил замруководителя ФАС — рубль резко обвалился по отношению к евро — в УК РФ введут новую статью — вступил в силу новый закон о техосмотрах автомобилей — в Москве предотвратили теракт. Все самые интересные и важные новости России на 27 июля — в обзоре URA.RU:

Музыкант Сергей Шнуров посетил Хабаровск, Сергею Фургалу грозит новое уголовное дело, Кремль оценил работу Михаила Дегтярева

Музыкант, политик и генменеджер телеканала RTVI Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы пообщаться с врио главы края Михаилом Дегтяревым и протестующими, а также снять фильм о событиях в крае. Шнуров вместе с людьми скандировал лозунги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Самому арестованному экс-главе края грозит новое уголовное дело. Ему могут предъявить новые обвинения в покушении и организации убийств бизнесменов в регионе.

В Кремле отметили действие нового руководителя и назвали его работу энергичной. Об этом заявил во время конференц-колла пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля призвал бороться с фейками, глава правительства уволил замруководителя ФАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой отметил, что любые данные от неофициальных источников «нужно подвергать сомнению» и тщательно перепроверять информацию.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина. Об этом главу кабмина попросил сам Голомолзин.

В Уголовный кодекс будет введена новая статья, вступил в силу закон о техосмотрах, в России могут ввести еще один штраф

Курс евро резко вырос, в Минфине предложили поднять розничные цены на шампанское

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с 22 апреля.

Минимальная цена на игристое вино в России может вырасти до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Такой проект подготовили в Минфине РФ. Сейчас минимальная цена установлена на отметке 164 рубля за бутылку.

ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса в мире

В мире усиливается пандемия COVID, число новых случаев заражения в мире за последние полтора месяца практически удвоилось. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Суд оштрафовал журналиста за неповиновение, силовики предотвратили массовый расстрел людей в Москве