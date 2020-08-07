Россиянам перечислили профессии для быстрого поиска подработки

В цифровой сфере легче всего найти подработку. К такому выводу пришли эксперты Института прогрессивного образования.
«Востребованы такие специалисты, как оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов», — передает RT со ссылкой на рейтинг специалистов организации. Быстро найти подработку также легко по вакансиям провизоров, копирайтеров, SMM-специалистов и фотографов.
Востребованными остаются и сотрудники в сфере онлайн-образования — онлайн-репетиторы, аналитики, контент-менеджеры, менеджеры по продажам и продвижению образовательных проектов. Подработкой может стать и составление рефератов и курсовых, а также ведение форумов или пабликов в соцсетях.
Помимо интернета, много вакансий в области логистики. Во многих компаниях не хватает курьеров, грузчиков, менеджеров, кладовщиков, и водителей. Из-за пандемии организации заинтересованы в соблюдении санитарных норм, поэтому им требуются также уборщики и дезинфекторы, считают составители рейтинга. Помимо этого, искать работу стоит по вакансиям строителя, ремонтника, работника коммунальных служб, няни, заключили в институте.
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