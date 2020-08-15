15 августа 2020

У Дональда Трампа умер брат

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Сайт президента России, меркель ангела, трамп дональд, трамп мелания
Дональд Трамп заявил, что брат был его лучшим другом Фото: Сайт Президента России

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«С тяжелым сердцем хочу поделиться, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером», — приводит РИА «Новости» выдержку из обращения Трампа. Глава Белого дома отметил, что покойный был не только его братом, но и лучшим другом.

Что стало причиной смерти брата президента США пока не уточняется. Известно, что два дня назад Роберта Трампа госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка. По неподтвержденным данным, он был тяжело болен и находился в палате интенсивной терапии, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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