У Дональда Трампа умер брат

Дональд Трамп заявил, что брат был его лучшим другом
Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«С тяжелым сердцем хочу поделиться, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером», — приводит РИА «Новости» выдержку из обращения Трампа. Глава Белого дома отметил, что покойный был не только его братом, но и лучшим другом.
Что стало причиной смерти брата президента США пока не уточняется. Известно, что два дня назад Роберта Трампа госпитализировали в одну из больниц Нью-Йорка. По неподтвержденным данным, он был тяжело болен и находился в палате интенсивной терапии, передает телеканал 360.
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