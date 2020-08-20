Оппозиция Беларуси нашла способ свергнуть Лукашенко

Тихановская рассказала, что фонд поддержки протестующих поможет участникам забастовок в Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская призвала народ Белоруссии к забастовкам. Это поможет оппозиции свергнуть действующий режим в стране, заявила она в своем видеообращении.

«Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Поэтому я прошу вас — продолжайте и расширяйте забастовки», — говорит Тихановская. По ее словам, фонд поддержки протестующих поможет участникам забастовок.

Тихановская добавила, что целями оппозиции являются прекращение насилия со стороны милиции, освобождение политических заключенных и проведение новых выборов в Белоруссии. По ее словам, протестующие ощущают на себе давление со стороны действующей власти.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что всего на белорусских предприятиях работают около 650 тысяч человек, передает RT. По его словам, не приступили к работе около 360 человек.

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