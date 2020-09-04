Раскрыты результаты первых испытаний российской вакцины от COVID

Две формы вакцины испытали на 76 добровольцах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские ученые представили результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Подробности исследования опубликованы в научном журнале Lancet.

В рамках испытаний были проверены две формы вакцины. В опытах участвовали 76 добровольцев. «Обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела к коронавирусу нового типа», — следует из результатов исследования.

Также уточняется, что обе вакцины оказались безопасны и хорошо переносились. Однако наблюдались и побочные эффекты. Среди них — боль в месте инъекции (58%), гипертермия (50%), головная боль (42%), астения (28%), а также боль в мышцах и суставах (24%).

Россия зарегистрировала 11 августа первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V», передает «Национальная служба новостей». Сразу после создания препарата вакцину на себе испытала дочь Владимира Путина. Также от коронавируса привился министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин. Опробовать российскую вакцину также решился премьер Белоруссии Роман Головченко, пишет портал «Утро.ру».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.