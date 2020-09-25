«Сбер» ответил на обвинения в плагиате логотипа

«Сбер» был готов к спекуляциям по поводу своего нового бренда, поэтому провел проверки на российском и международном рынках. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании.
«Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
24 сентября «Сбербанк» официально представила свой новый логотип. Он представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер». Стоимость этого логотипа составляет от 100 млн рублей.
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