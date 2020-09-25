25 сентября 2020

«Сбер» ответил на обвинения в плагиате логотипа

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, логотип, сбербанк
«Сбер» проверил новый логотип на плагиат (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сбер» был готов к спекуляциям по поводу своего нового бренда, поэтому провел проверки на российском и международном рынках. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании.

«Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

24 сентября «Сбербанк» официально представила свой новый логотип. Он представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер». Стоимость этого логотипа составляет от 100 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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