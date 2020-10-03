03 октября 2020

Армения показала последствия бомбежки столицы Карабаха. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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10 и 12 военные городки. Богандинка, разрушенное здание, разруха
В Степанакерте разрушены многие здания (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Министерство обороны Армении опубликовало кадры столицы Карабаха Степанакерта после артиллерийского обстрела со стороны Азербайджана. Видео размещено на странице министерства в Facebook.

«Минобороны Армении опубликовало видео последствий удара ВС Азербайджана по Степанакерту», — пишет РИА «Новости». На кадрах видно множество разрушенных зданий, воронок от снарядов и искореженных автомобилей.

Ранее сообщалось, что мирное население покидает Степанакерт из-за артиллерийских ударов со стороны войск Азербайджана. Также люди покидают города Нагорного Карабаха, стоящие на линии соприкосновения.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился в конце сентября. Стороны начали атаковать друг друга, не обошлось без жертв среди военных и мирных жителей. Позднее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова обсуждать вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. В Кремле заявили, что для этого нужно согласие не только Еревана, но и Баку, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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