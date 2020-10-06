Необычные погодные явления пообещали россиянам в октябре

В некоторых регионах России будут пыльные бури Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пыльные бури на юге России и предзимние заморозки в Сибири ожидаются в ближайшие дни. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«В Ставропольском крае 7—9 октября ожидается пыльная буря. 8—9 октября на севере и востоке Южного федерального округа, в Ставропольском крае, Чеченской Республике и Дагестане ветер до 23 метров в секунду. В Ростовской области и Калмыкии [тоже ожидается] пыльная буря», — рассказала Паршина «Российской газете».

В Красноярском крае и Хакасии синоптик обещает первый снег и гололедицу. Заморозки также придут в Удмуртию, Кировскую, Волгоградскую, Ростовскую и Астраханскую области. В Москве и Московской области до конца неделе прогнозируется теплая погода, передает телеканал 360. Похолодание в столицу придет постепенно.

Аномальное потепление в европейской части России эколог Павел Сухонин в разговоре с URA.RU объяснял погодой в Мировом океане и работой линий электропередачи. А в Центре погоды «Фобос» уточняли, что нынешнего бабье лето — уникальное и случается раз в 10 лет, передают «Дни.ру».