В России показали концепт летающего автомобиля будущего

Презентация концепта PCJ Begaero прошла в Пятигорске Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России представили макет транспорта будущего — аэромобиль PCJ Begaero. Закрытая презентация прошла в Пятигорске.

Аэромобиль PCJ Begaero разработал конструктор Александр Бегак. До этого он уже создавал прототипы устройств, способных перемещаться по земле, воздуху и воде одновременно. Новое изобретение — прототип летательного аппарата будущего PCJ Begaero. Устройство имеет систему вертикального взлета и посадки, в полете управляется без механизации крыла. При этом максимальная дальность полета — более 600 километров. Предполагается использовать аппарат как частное транспортное средство, аэротакси, а также транспорт экстренных служб. Также будет создана беспилотная версия устройства.

«Презентация прошла успешно. Было много представителей прессы и гости из правительства Ставропольского края. Публике было интересно увидеть новейшую разработку», — рассказал URA.RU представитель конструктора Бегака Данил Козлов.

Сейчас Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий займется разработкой цифрового двойника летательного аппарата, чтобы создать полномасштабную версию Begaero и запустить его в производство. Пока что PCJ Begaero классифицируют как конвертоплан. Позднее такие аппараты будут выделены в отдельную категорию транспортных средств.