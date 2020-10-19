19 октября 2020

Московским пенсионерам увеличили прожиточный минимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать третий день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, покупатель, продукты, пенсионер, покупки, товары, магазин, пожилой мужчина, еда, маска на лицо, потребитель, мужчина в маске, маска от пыли
Сергей Собянин повысил прожиточный минимум пенсионеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году прожиточный минимум пенсионеров в Москве будет увеличен. Соответствующий закон уже подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей», — говорится в документе. Сейчас прожиточный минимум составляет 12 578 рублей.

Ранее, как напоминает NEWS.ru, Минтруд РФ признал прожиточный минимум (ПМ) российских пенсионеров заниженным. Исправить эту ситуацию удастся при помощи новой методики расчета, которая позволит увеличить и ПМ, и МРОТ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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