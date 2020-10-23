23 октября 2020

Баста рассказал о трагедии в семье

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Василий Вакуленко сообщил о смерти отца Фото: Владимир Андреев

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимами Баста и Ноггано, сообщил о смерти своего отца. Трагедий он поделился на своей странице в Instagram.

«Умер мой отец. Ты останешься в моём сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность. Покойся с миром, Батя», — написал музыкант.

Михаил Вакуленко скончался на 61-м году жизни. О причинах смерти исполнитель не сообщил. Под постом свои соболезнования выразили рэпер Кравц, спортсмен Сергей Бадюк, Матранг, Александр Ревва, Илья Соболев и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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