Россияне высказались о продлении новогодних каникул

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В России предложили продлить новогодние каникулы до 24 января из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Предложение о продлении новогодних праздников до 24 января одобряют 44% россиян. Такие данные следуют из опроса исследовательского центра портала SuperJob.

«Предложение одобряют 45% опрошенных мужчин и 42% опрошенных женщин», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на исследование. Согласно опросу, 55% россиян в возрасте от 18 до 24 лет поддержали предложение о продлении новогодних каникул.

Однако 33% респондентов не одобряют эту идею, говорится в исследовании. Несогласные считают, что из-за растянутых каникул повышается риск потери работы. Еще 23% россиян затруднились ответить.

Опрос был проведен в 381 населенном пункте во всех федеральных округах России. Участниками исследования стали 1 600 респондентов.

Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты до 24 января из-за коронавируса, напоминает телеканал 360. Он добавил, что январь и так считается самым экономически невыгодным месяцем в году, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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