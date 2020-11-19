В Тобольск приедет Путин — тюменцы недовольны новой развязкой — введены штрафы за отсутствие масок — тюменская художница победила в престижном конкурсе — скончался легендарный хирург — сформирован состав группы присяжных для суда над Шамсутдиновым. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:
Путин посетит Тобольск
- Президент России Владимир Путин 1 декабря планирует посетить Тобольск с официальным визитом. Об этом URA.RU сообщили несколько собеседников в городе. По их словам глава государства посетит открытие завода и аэропорта.
Новая дорожная развязка вызвала недовольство тюменцев
- Жители Тюмени раскритиковали строительство трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, которая, по мнению горожан, создаст шумовое загрязнение. Помимо того, при ее строительстве было вырублено множество деревьев и кустарников. Этот объект обойдется бюджету в 2,7 млрд рублей.
Тюменцев будут штрафовать за отсутствие масок
- Жителей области будут штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей если они не будут носить маски в общественных местах. Об этом сообщила глава областного Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Художница из Тюмени победила в конкурсе
- Тюменская художница Марина Кулакова победила в конкурсе российского журнала Seasons с новогодней иллюстрацией, которая вошла в топ-3. Теперь открытки Кулаковой вложат в каждый экземпляр новогоднего выпуска журнала. Его можно будет купить по всей России.
В Тюмени умер известный хирург
- На 91-м году жизни в Тюмени скончался легендарный хирург, заслуженный врач России, профессор, член Международной академии SME Рашид Зиганшин. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.
Сформирован состав коллегии присяжных для суда над Шамсутдиновым
- Среди 12 присяжных на суде по делу тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, будут медицинские специалисты и пенсионеры разного пола, но не будет военных и госслужащих. Об этом URA.RU рассказал один из юристов Руслан Нагиев. Первое заседание по этому делу должно состояться 23 ноября.
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