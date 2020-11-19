19 ноября 2020
18 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 20 ноября. Путин приедет в Тобольск, известен состав присяжных по делу Шамсутдинова

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство развязки по ул. Мельникайте. Тюмень, пробка, развязка
Тюменцы раскритиковали ход строительства новой развязки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольск приедет Путин — тюменцы недовольны новой развязкой — введены штрафы за отсутствие масок — тюменская художница победила в престижном конкурсе — скончался легендарный хирург — сформирован состав группы присяжных для суда над Шамсутдиновым. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин посетит Тобольск

Новая дорожная развязка вызвала недовольство тюменцев

  • Жители Тюмени раскритиковали строительство трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, которая, по мнению горожан, создаст шумовое загрязнение. Помимо того, при ее строительстве было вырублено множество деревьев и кустарников. Этот объект обойдется бюджету в 2,7 млрд рублей.

Тюменцев будут штрафовать за отсутствие масок

Художница из Тюмени победила в конкурсе

  • Тюменская художница Марина Кулакова победила в конкурсе российского журнала Seasons с новогодней иллюстрацией, которая вошла в топ-3. Теперь открытки Кулаковой вложат в каждый экземпляр новогоднего выпуска журнала. Его можно будет купить по всей России.

В Тюмени умер известный хирург

  • На 91-м году жизни в Тюмени скончался легендарный хирург, заслуженный врач России, профессор, член Международной академии SME Рашид Зиганшин. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Сформирован состав коллегии присяжных для суда над Шамсутдиновым

  • Среди 12 присяжных на суде по делу тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, будут медицинские специалисты и пенсионеры разного пола, но не будет военных и госслужащих. Об этом URA.RU рассказал один из юристов Руслан Нагиев. Первое заседание по этому делу должно состояться 23 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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