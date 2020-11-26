Во «ВКонтакте» начали отмечать страницы умерших пользователей

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Чтобы пометить страницу умершего, родственники должны обратиться в поддержку соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соцсеть «ВКонтакте» начала помечать страницы умерших людей. Отметка будет располагаться вместо информации о дате и времени последнего визита.

«Добавили обозначение страниц умерших пользователей. Вместо даты и времени последнего визита пользователи увидят в профиле «Страница умершего человека», — заявили РИА «Новости» во «ВКонтакте». При этом подпись будет видна только непосредственно на странице пользователя, в поиске или списке друзей она отображаться не будет.

Чтобы получить пометку, родным умершего нужно обратиться в службу поддержки соцсети и предоставить фотографию свидетельства о смерти. По желанию семьи страницу либо удалят, либо оставят как память о человеке с пометкой о смерти.

Ранее «ВКонтакте» представила тематическую ленту, полностью посвященную футболу, передает RT. Лента доступна пользователям в России как в десктопной версии, так и в мобильном приложении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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