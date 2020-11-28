Дима Билан, похоже, закрутил новый роман Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Певец Дима Билан несколько дней выкладывает в Instagram фото и видео с участницей пятого сезона шоу «Пацанки» Анастасией Петровой. Девушка, которая показала на шоу всю свою агрессию, рядом с артистом выглядит настоящей леди.

Анастасия, как и Билан решилась на креативную окраску волос — теперь у обоих ярко-розовый цвет. Молодые люди много времени проводят вместе. В частности, Билан рассказал в сторис о том, как они провели вместе день. Молодые люди посетили стилиста, затем побывали в ресторане рэпера Моргенштерна. На видео они мило общаются и обнимаются. На одном из фото Билан стоит с закрытыми глазами, уткнувшись в волосы Анастасии. «Много мыслей… мало слов… Это был особенный неподдельно настоящий день, которых так не хватало! Ты знаешь все!», — подписал Билан снимок.

«Просто посмотрите на эту красоту! Настя такая женственная», — отмечают подруги девушки из проекта «Пацанки». При этом сама Анастасия хранит молчание. На ее странице только черно-белые снимки в одиночестве.