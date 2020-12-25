Стример создал Эверест в игре Minecraft в масштабе 1:1.

Для подъема на Эверест геймеру потребовалось около четырех часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Геймер воссоздал гору Эверест в масштабе 1:1 в игре Minecraft и поднялся на нее в прямом эфире. На подъем стримеру потребовалось около четырех часов.

«Игрок объяснил на Reddit, что он достиг этого с помощью пакета модов проекта Build The Earth. Этот мод помогает группе энтузиастов воссоздать планету Земля», — передает «Ридус». В завершение стример использовал мод, который включает в себя общедоступные онлайн-наборы данных и позволяет создавать структуру и объекты Земли в игре Minecraft.

Стример отметил, что на подъем на Эверест в игре уходит гораздо меньше времени, чем в реальности. Кроме того, персонажу не нужно отдыхать, акклиматизироваться и следить за погодой. Геймер транслировал подъем на Twitch.

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