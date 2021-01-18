В Минске вора в законе жестоко избили конкуренты

Кушнера избили железными прутами по приказу Шульца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Белоруссии железными прутами избили бывшего вора в законе Александра Кушнерова по кличке Саша-Кушнер или Пальто. По сообщениям источников, за этим стоит криминальный авторитет Александр Шульберт по кличке Шульц.

«По словам очевидцев, Кушнер кричал своей жене, которая наблюдала за происходящим в окно, чтобы та вызвала милицию. При себе у Кушнера был нож, но воспользоваться им он не успел», — пишет информационное агентство «Прайм Крайм».

Это не единственная неприятность, случившаяся с бывшим королем преступного мира. В 2019 году Александра Кушнерова лишили статуса вора в законе. Сообщается, что он проиграл в противостоянии грузинской группировке «дубайцев» и тайно бежал из Белоруссии под защиту 46-летнего вора в законе Надира Салифова (Гули).

Александр Кушнеров — бывший главный вор республики Беларусь, член банды Сергея Морозова, славившейся жестокостью и многочисленными убийствами. Еще в 1990-х он попал в тюрьму за двойное убийство и был приговорен к смертной казни, которую потом заменили на 15 лет в тюрьме. После освобождения находился под надзором милиции, но в декабре 2010 года вновь нарушил закон. Его обвинили по статье 422 УК РБ («Уклонение от превентивного надзора») и приговорили к двум годам лишения свободы.