Одно из последствий коронавируса оказалось смертельно опасным

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Семья из Подмосковья не почувствовала запах угарного газа из-за отсутствия обоняния (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Потеря обоняния из-за коронавируса лишает возможности почувствовать запах угарного газа. Данное осложнение после болезни грозит смертью, как это произошло с семьей из Московской области.

Инцидент со смертью от угарного газа произошел 7 февраля в городе Щелково. Три члена семьи, переболевшие коронавирусом, скончались из-за угарного газа. «[Семья] была неделю на карантине из-за коронавируса. У всех отсутствовало обоняние», — пишет telegram-канал «112».

Перед случившимся мать пожаловалась на плохое самочувствие. Муж вызвал ей скорую, однако три человека скончались до приезда медиков. Среди погибших — пятилетний ребенок. Спасти удалось девочку 13-ти лет, она находится в коме в тяжелом состоянии. По предварительным данным, газовая колонка, установленная в квартире, была неисправна.

Похожий случай произошел в январе с олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной, передает телеканал 360. У спортсменки сгорела квартира, так как она не почувствовала запах дыма из-за отсутствия обоняния и не успела вовремя вызвать пожарных.

Проблема с потерей запахов из-за COVID заставляет врачей и блогеров открывать разные способы вернуть обоняние. В числе прочего пациентам советуют использовать ополаскиватель для рта, а также апельсины и сахар.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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