Одно из последствий коронавируса оказалось смертельно опасным

Потеря обоняния из-за коронавируса лишает возможности почувствовать запах угарного газа. Данное осложнение после болезни грозит смертью, как это произошло с семьей из Московской области.
Инцидент со смертью от угарного газа произошел 7 февраля в городе Щелково. Три члена семьи, переболевшие коронавирусом, скончались из-за угарного газа. «[Семья] была неделю на карантине из-за коронавируса. У всех отсутствовало обоняние», — пишет telegram-канал «112».
Перед случившимся мать пожаловалась на плохое самочувствие. Муж вызвал ей скорую, однако три человека скончались до приезда медиков. Среди погибших — пятилетний ребенок. Спасти удалось девочку 13-ти лет, она находится в коме в тяжелом состоянии. По предварительным данным, газовая колонка, установленная в квартире, была неисправна.
Похожий случай произошел в январе с олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной, передает телеканал 360. У спортсменки сгорела квартира, так как она не почувствовала запах дыма из-за отсутствия обоняния и не успела вовремя вызвать пожарных.
Проблема с потерей запахов из-за COVID заставляет врачей и блогеров открывать разные способы вернуть обоняние. В числе прочего пациентам советуют использовать ополаскиватель для рта, а также апельсины и сахар.
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