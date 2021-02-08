Кремль нашел эффективный способ избежать блокировок в YouTube

Операторов могут обязать предоставлять пользователям бесплатный доступ к видеоконтенту соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса. Такую идею сейчас обсуждают в администрации президента (АП) и Минцифры.
В качестве аргумента приводится необходимость продвижения отечественного контента на фоне конфликтов в YouTube, а также общая социальная поддержка населения, пишет «
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что идея властей распространить бесплатный доступ на видео приведет к тому, что треть пользователей в принципе больше не увидят смысла платить за интернет, а нагрузка ляжет на операторов трафика.
Эксперимент «Доступный интернет», в рамках которого пользователи получают бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту, начался в России 1 апреля 2020 года. В нем участвуют основные отечественные провайдеры.
В декабре прошлого года Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий Роскомнадзору блокировать Интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие закона попадают YouTube, Facebook и Twitter.
Подписывайтесь на URA.RU в