Владимир Путин ответил на вопрос главреда URA.RU — Украина планирует наступление на Донбасс — россияне вышли на несогласованные акции солидарности — умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13—14 февраля — в обзоре URA.RU:
Президент объяснил причину протестов в России
- Президент России Владимир Путин ответил на вопрос главного редактора URA.RU Ивана Некрасова, где объяснил причину протестов в городах России. По словам Путина, россияне недовольны уровнем доходов, и «этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы»;
- в то же время телеканал «Россия-24» показал видео с этой закрытой встречи, где были обсуждены ситуации на Донбассе, незаконные акции и блокировка зарубежных интернет-платформ.
Илон Маск пригласил Путина на разговор
- Основатель компании Space X и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в приложении Clubhouse. Маск опубликовал приглашение в Twitter на русском языке.
Украина готовит масштабное наступление на Донбасс
- Украина готовит прямое наступление на непризнанные ДНР и ЛНР и стягивает войска к линии фронта. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы вооруженных сил Донецкой республики Даниил Бессонов.
- По мнению экс-руководителя СБУ, генерала Василия Вовка, если власти Украины перестанут соблюдать режим прекращения огня в регионе, Донецкая и Луганская области выйдут из состава страны;
- по мнению экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, вооруженный конфликт на Донбассе может закончиться воссозданием конфедеративного союза Новороссия.
Россия расширила санкционный список компаний Украины
- Список украинских компаний, в отношении которых введены российские санкции, увеличен с 68 до 84 организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Стало известно, когда отменят масочный режим
- Масочный режим отменят тогда, когда больше половины россиян поставят прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Найден способ обойти санкции в отношении «Северного потока-2»
- Все суда, которые строят газопровод «Северный поток-2» поменяли собственников, чтобы обойти санкции США. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
В городах России проходят акции в поддержку Алексея Навального
- В городах России проводятся несогласованные акции «Любовь сильнее страха» в поддержку Алексея Навального. В частности, акции завершились на Дальнем Востоке: в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.
Россиянки вышли на несогласованную акцию
- В Москве и Санкт-Петербурге 14 февраля женщины вышли на улицы в рамках несанкционированной акции под названием «Цепь солидарности», в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных;
- по словам историка и политолога Николая Сванидзе, Юлия Навальная является главным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции в России.
Сборная России по хоккею выиграла Евротур
- Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 7:4, обеспечила себе победу на шведском этапе и досрочно победила на Евротуре.
Умер олимпийский чемпион Юрий Власов
- Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 1960 года, депутат Госдумы РФ 1993—1995 года Юрий Власов умер 13 февраля на 86 году жизни.
В шахте Кузбасса произошло обрушение
- Горная порода обрушилась на шахте «Юбилейная» в Кузбассе, в которой находилось 98 шахтеров. Один человек погиб. Об этом сообщили в МЧС России.
Подписывайтесь на URA.RU в