Самое важное в России и в мире на 13—14 февраля. В РФ проходят несогласованные властями акции, Украина готовит наступление на Донбасс

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос главного редактора URA.RU о причинах протестов в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин ответил на вопрос главреда URA.RU — Украина планирует наступление на Донбасс — россияне вышли на несогласованные акции солидарности — умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13—14 февраля — в обзоре URA.RU:

Президент объяснил причину протестов в России

  • Президент России Владимир Путин ответил на вопрос главного редактора URA.RU Ивана Некрасова, где объяснил причину протестов в городах России. По словам Путина, россияне недовольны уровнем доходов, и «этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы»;
  • в то же время телеканал «Россия-24» показал видео с этой закрытой встречи, где были обсуждены ситуации на Донбассе, незаконные акции и блокировка зарубежных интернет-платформ.

Илон Маск пригласил Путина на разговор

Украина готовит масштабное наступление на Донбасс

Россия расширила санкционный список компаний Украины

  • Список украинских компаний, в отношении которых введены российские санкции, увеличен с 68 до 84 организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стало известно, когда отменят масочный режим

  • Масочный режим отменят тогда, когда больше половины россиян поставят прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Найден способ обойти санкции в отношении «Северного потока-2»

  • Все суда, которые строят газопровод «Северный поток-2» поменяли собственников, чтобы обойти санкции США. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

В городах России проходят акции в поддержку Алексея Навального

Россиянки вышли на несогласованную акцию

Сборная России по хоккею выиграла Евротур

  • Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 7:4, обеспечила себе победу на шведском этапе и досрочно победила на Евротуре.

Умер олимпийский чемпион Юрий Власов

В шахте Кузбасса произошло обрушение

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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