Пенсионеры получат десяток яиц за прививку от COVID перед Пасхой

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Вакцинация от ковид. Челябинск, прививка, вакцинация, пациент, прививка от ковид
Пенсионерам подарят десяток яиц за вакцинацию перед Пасхой Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пенсионерам Хабаровского края будут дарить десяток яиц за вакцинацию от коронавируса с 29 по 30 апреля. Об этом сообщает краевой Минздрав.

«Минздрав края совместно с птицефабриками региона специально к празднику Великой Пасхи запустили социально-ориентированный проект. Каждый житель края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля, прошедший вакцинацию от коронавируса получит десяток яиц от местного производителя», — пишет «Трнассибинфо».

Также Минздрав договаривается с Хабаровской Митрополией о вакцинации населения возле храмов во время праздника. Развернуть пункты хотят заранее, так как мероприятия и службы начнутся уже в рабочие дни.

Ранее власти Чукотки также сообщили о подарках для пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавируса. Там им будут дарить по две тысячи рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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