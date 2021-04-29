Пенсионеры получат десяток яиц за прививку от COVID перед Пасхой

Пенсионерам подарят десяток яиц за вакцинацию перед Пасхой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пенсионерам Хабаровского края будут дарить десяток яиц за вакцинацию от коронавируса с 29 по 30 апреля. Об этом сообщает краевой Минздрав.

«Минздрав края совместно с птицефабриками региона специально к празднику Великой Пасхи запустили социально-ориентированный проект. Каждый житель края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля, прошедший вакцинацию от коронавируса получит десяток яиц от местного производителя», — пишет «Трнассибинфо».

Также Минздрав договаривается с Хабаровской Митрополией о вакцинации населения возле храмов во время праздника. Развернуть пункты хотят заранее, так как мероприятия и службы начнутся уже в рабочие дни.

Ранее власти Чукотки также сообщили о подарках для пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавируса. Там им будут дарить по две тысячи рублей.