Части пенсионеров заплатят деньги за вакцинацию от коронавируса

Пожилым россиянам старше 60 лет на Чукотке будут платить по две тысячи рублей за прививку от коронавируса. Об этом сообщают в правительстве региона.
«Получатель выплаты должен быть старше 60 лет, быть зарегистрированным на территории Чукотского АО и сделать прививку там же. Размер разовой выплаты составит две тыс. рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.
Для получения выплат будет необходимо подать заявление в отделение «Чукотского окружного комплексного Центра социального обслуживания населения» по месту жительства. Подтверждать факт вакцинации при этом не нужно, центр сам запросит информацию.
Пожилым жителям Москвы, прошедшим вакцинацию, также могут предоставить льготы. Они смогут получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, пишет RT. Позднее мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что после первой дозы препарата им будут выдаваться подарочные карты на 1000 рублей, которые можно будет потратить в этих местах, сообщает VSE42.Ru.
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