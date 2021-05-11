Путин рассказал о помощи пострадавшим в казанской школе

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим в казанской школе №175 Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством РФ и министрами и поручил помочь пострадавшим в стрельбе в казанской школе №175. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент поручил обеспечить психологической помощью детей и родственников пострадавших в казанской школе», — заявил Песков во время конференц-колла. Также Путин поручил правительству оказать всю необходимую помощь тем, кто столкнулся с трагедией.

По поручению Путина в Казань вылетели сотрудники МЧС, чтобы помочь пострадавшим. Также на борту находятся медработники.

Бойня в казанской школе началась 11 мая. В результате действий стрелка погибли 11 человек, более 30-ти пострадали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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