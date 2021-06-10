В России отменили запрет на передвижения для дипломатов РФ и США

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, дом правительства рф
Соответствующее распоряжение приняли в Правительстве РФ Фото:
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Правительство РФ отменило меморандум об «открытой суше» между Россией и США. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИДа России о прекращении применения Меморандума о понимании между Правительством РФ и Правительством США в отношении «открытой суши», — указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Министерство иностранных дел РФ уведомит американскую сторону об этом решении.

Договор «об открытой суше» регулирует передвижение дипломатов в чужой стране. Согласно ему некоторые сотрудники диппредставительства, не включая старший состав, должны уведомлять власти страны, в которой находятся, если собираются выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где расположено генеральное консульство. Меморандум был подписал в Вашингтоне в 1992 году. Денонсацию этого соглашения анонсировал в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает телеканал 360. Так российская сторона ответила на высылку своих дипломатов из США, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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