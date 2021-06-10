В России отменили запрет на передвижения для дипломатов РФ и США

Соответствующее распоряжение приняли в Правительстве РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Правительство РФ отменило меморандум об «открытой суше» между Россией и США. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИДа России о прекращении применения Меморандума о понимании между Правительством РФ и Правительством США в отношении «открытой суши», — указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Министерство иностранных дел РФ уведомит американскую сторону об этом решении.

Договор «об открытой суше» регулирует передвижение дипломатов в чужой стране. Согласно ему некоторые сотрудники диппредставительства, не включая старший состав, должны уведомлять власти страны, в которой находятся, если собираются выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где расположено генеральное консульство. Меморандум был подписал в Вашингтоне в 1992 году. Денонсацию этого соглашения анонсировал в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает телеканал 360. Так российская сторона ответила на высылку своих дипломатов из США, пишет RT.