В пяти регионах РФ впервые проведут дистанционное голосование

В пяти регионах страны впервые проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
«В пяти регионах <...> ДЭГ будет применен впервые», — сказала Памфилова, передает РИА Новости. По ее словам, впервые дистанционное электронное голосование будет доступно жителям следующих субъектов РФ:
- Республика Северная Осетия – Алания;
- Удмуртская Республика;
- Курганская область;
- Магаданская область;
- Самарская область.
В 2025 году дистанционное электронное голосование будет применяться в 24 регионах России. Мера позволит охватить более 20 миллионов избирателей. В этом году единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября. В 81 регионе страны состоится порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. В их числе — не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.