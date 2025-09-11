В пяти регионах РФ впервые проведут дистанционное голосование

В 2025 году дистанционное электронное голосование будет применяться в 24 регионах России
В пяти регионах страны впервые проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«В пяти регионах <...> ДЭГ будет применен впервые», — сказала Памфилова, передает РИА Новости. По ее словам, впервые дистанционное электронное голосование будет доступно жителям следующих субъектов РФ:

  • Республика Северная Осетия – Алания;
  • Удмуртская Республика;
  • Курганская область;
  • Магаданская область;
  • Самарская область.

В 2025 году дистанционное электронное голосование будет применяться в 24 регионах России. Мера позволит охватить более 20 миллионов избирателей. В этом году единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября. В 81 регионе страны состоится порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. В их числе — не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ.

