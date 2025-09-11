У ЦБ возникли вопросы к сделке «Балтийского лизинга» по покупке «Росгосстраха»

Банк России выдвинул дополнительные условия к сделке по покупке «Росгосстраха» компанией «Балтийский лизинг». Об этом сообщили три источника на страховом рынке. Регулятор обеспокоен тем, что лизинговая компания планирует профинансировать сделку за счет кредитов, что может затянуть или сорвать процесс продажи.
«Регулятора смущает желание покупателя профинансировать сделку кредитными средствами. „Балтийскому лизингу“ выдвинуты дополнительные условия по сделке, из-за чего процесс продажи может затянуться или вовсе не состояться», — пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, приобретение страховых компаний за счет заемных средств законом не запрещено, однако у Банка России уже был негативный опыт — после покупки «Росгосстраха» банком «Открытие» последовала санация последнего. Как отмечал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, использование кредита при подобных сделках может указывать на нехватку собственных средств у покупателя.
Сделка позволит «Балтийскому лизингу» интегрировать страховые услуги, увеличить кросс-продажи и сделать полисы дешевле для клиентов. По предварительным данным, она может быть завершена в сентябре этого года. «Росгосстрах» вошел в группу ВТБ после приобретения активов «ФК Открытие» в 2022 году.
