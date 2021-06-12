Путин оценил зарплату тракториста словом «маловато» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин оценил зарплату тракториста Александра Бондаренко словом «маловато». Глава государства высказался на церемонии вручения званий Героя труда в Кремле.

Во время мероприятия Путин поинтересовался у тракториста ООО имени Кирова из Ростовской области Александра Бондаренко, сколько тот зарабатывает. Рабочий ответил, что средняя зарплата в колхозе 24 тысячи рублей.

«Это маловато, честно говоря», — заявил президент. Его слова передает телеканал 360.

После этого получивший звание Героя труда тракторист ответил, что во время сезонных работ зарплата может достигать 70 тысяч. По его словам, работникам денег хватает. Путин отметил, что эта зарплата «ниже среднего по стране» и пообещал дальше работать над повышением оплаты труда.

Ранее аналитики выяснили, что большинство россиян для финансовой независимости хотят получать 74,9 тысяч рублей. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тысяч), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тысяч) и Владивостока (92,7 тысяч).