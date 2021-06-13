Жириновский обвинил «Незыгаря» во лжи и черном пиаре

Жириновский заявил, что никогда не уйдет из ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что telegram-канал «Незыгарь» занимается черным пиаром. Так политик отреагировал на информацию о проблемах в его партии и возможном уходе.

Ранее telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что ЛДПР переживает внутренний кризис. Причинами этому являются здоровье лидера партии Жириновского, устойчивые слухи о его уходе в конце года в Сенат с мандатом пожизненного сенатора, а также сокращение финансирования партии, ограничение депутатских мандатов и резкое снижение ресурса защиты бизнес интересов. «Актив партии бежит, капитализация снижается», — пишет «Незыгарь».

«Это подлецы, негодяи, лжецы. Занимаются черным пиаром. Никаких проблем в ЛДПР нет. Самая мощная партия. Развивается. Идем мощной колонной на выборы. Никакого финансирования не сокращается. Финансирование дается из бюджета. Мы получаем в январе каждый год на ближайший год. Никуда Жириновский не уходит. И будет здесь работать столько, сколько мне обозначит ЛДПР. Только она вправе решать, кто во главе и сколько времени. Никто не бежит. Двадцать ушло, а двести вступило в партию», — ответил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявлял, что собирается уйти со всех своих должностей в мае 2036 года. Он объяснил это тем, что к тому времени ему уже будет 90 лет. По словам политика, на каждом съезде партии он ставит вопрос о своем уходе на пенсию, однако, утверждает Жириновский, его не отпускают. По мнению заместителя директора «Центра политических технологий» Алексея Макаркина, уход Жириновского из руководства фракции приведет к партийной катастрофе.