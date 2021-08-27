Свердловский бизнес организовал в Москве выставку Федора Конюхова

Федор Конюхов первую экспедицию осуществил в 15 лет — пересек Азовское море на весельной лодке Фото предоставлено компанией «ФОРЭС» и Фондом поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых

Уникальная тематическая выставка путешественника Федора Конюхова «Человек может все» открывается 1 сентября в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС» и Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых.

«Экспозиция начнет работу 1 сентября 2021 года в Москве, в центре Космонавтики и авиации ВДНХ. Выставка приурочена к 70-летнему юбилею знаменитого путешественника», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора «ФОРЭС» Сергея Шмотьева, личность Федора Конюхова многогранна и исключительна. «Своими делами, знаковыми историями, путешествиями по миру, созданием картин и отношением к жизни Федор Конюхов расширяет наши представления о человеческих возможностях», — поделился Шмотьев.

Федор Конюхов совершил более 50 экспедиций, среди которых четыре кругосветных плавания, 15 раз пересек Атлантику на парусных яхтах, один раз на весельной лодке «Уралаз». Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты, а также первый россиянин, выполнивший программу «Семь Вершин мира» — совершил восхождения на высочайшую вершину каждого континента, включая Эверест.

Его достижения отмечены государственными Орденами Дружбы народов, Орденом Почета и наградами Русского географического общества, ЮНЕСКО, а пять его рекордов занесены в Книгу Рекордов Гиннесса. Конюхов награжден премией UNEP «GLOBAL 500» за вклад в защиту окружающей среды. Занесен в энциклопедию «ХРОНИКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».