Хабаровская школа спровоцировала проверку танцем живота. Видео

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В школе Хабаровска проведут проверку из-за танца живота на школьной линейке Фото:

В соцсетях распространилось видео, на котором учительница выступает на школьной линейке в Хабаровске с танцем живота. Местное управление образование проводит проверку учебного заведения.

«Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы», — сообщается в сообщении управления образования.

По результатам проверки примут необходимые управленческие решения и опубликуют на сайте администрации, заявили городские власти. Руководитель хабаровского управления образования уже извинился за «непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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