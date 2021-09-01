В соцсетях распространилось видео, на котором учительница выступает на школьной линейке в Хабаровске с танцем живота. Местное управление образование проводит проверку учебного заведения.
«Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы», — сообщается в сообщении управления образования.
По результатам проверки примут необходимые управленческие решения и опубликуют на сайте администрации, заявили городские власти. Руководитель хабаровского управления образования уже извинился за «непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения».
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