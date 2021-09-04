В НАТО выступили за участие России в борьбе с талибами

Россия должна предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы могут свободно действовать, сказал генсек НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай на ряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить действия террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) в Афганистане.

«Все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы могут свободно действовать, а также готовить, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны», — приводит слова Столтенберга РИА «Новости» с ссылкой на издание Sunday Telegraph.

По мнению генсека НАТО, ключевым фактором «внезапного краха» правительства Афганистана стало то, что у властей «не было четких планов по защите страны». Афганские солдаты «не получали ни платы, ни боеприпасов». В противном случае, они смогли бы более долго противостоять талибам, сказал Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что талибы провели символические «похороны» гробов с флагами НАТО, США, Великобритании и Франции. Перфоманс сняли на видео очевидцы.