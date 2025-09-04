Надолго ли затишье: какой силы будет магнитная буря 5 сентября 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 5 сентября 2025 года прогнозируется стабильная геомагнитная обстановка, при этом вероятность магнитных бурь остается. Несмотря на низкий уровень риска существенных геомагнитных возмущений, людям с повышенной метеочувствительностью советуют внимательно относиться к своему самочувствию. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале сентября 2025
Солнечный всплеск, который продолжался почти десять дней с 23 августа, подошел к концу, успокоили ученые. С 3 сентября активные зоны на Солнце начали разрушаться. За это время самыми сильными стали две вспышки уровня M4.5 — 25 и 26 августа.
Больше всего запомнилось событие 30 августа: тогда произошел выброс плазмы в сторону Земли, и в ночь на 2 сентября он вызвал яркие полярные сияния, видимые над страной.
Хотя вспышки M4.5 были близки по мощности к уровню X, вспышек класса X так и не произошло, несмотря на высокие прогнозы. Всего за период зафиксировали 17 вспышек среднего уровня. Этого оказалось достаточно, чтобы Солнце потратило почти всю запасенную энергию. Сейчас вероятность мощных вспышек минимальна до нового подъема активности.
На звезде пока видно много пятен, но в основном это уже «угасшие» области без энергии. «Скорее всего на Солнце еще на несколько суток сохранится повышенная фоновая активность из вспышек низкого уровня C, но, если не случится ничего экстраординарного, то к концу недели исчезнет и она», — отмечают специалисты Лаборатории в дневнике солнечной активности. Напоминать о себе будут только корональные дыры — одна из них проявится в выходные, но ожидается гораздо более слабая активность.
3 сентября на Солнце была зафиксирована вспышка класса C4.2, которая произошла в области 4197. Пик ее активности пришелся на 00:03 по мск, а общая продолжительность явления составила около 13 минут. Последняя вспышка класса C9.2 началась в 08:22 мск и продлилась 15 минут.
В настоящий момент (по данным, обновленным 04.09. в 12:14 по мск) на Земле фиксируются геомагнитные возмущения с индексом Kp, равным 2.33, а индекс AP составляет 6 единиц, что указывает на относительно спокойную геомагнитную активность.
Прогноз магнитной бури 5 сентября 2025
По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии, вероятность возникновения магнитной бури 5 сентября 2025 года оценивается в 31%. Шанс появления геомагнитных возмущений, не достигающих уровня магнитной бури, составляет 40%, тогда как вероятность сохранения спокойного состояния магнитосферы находится на отметке 29%.
Прогнозируемое значение индекса Ap составляет 6 единиц. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7, отражающий уровень солнечной активности, по прогнозам составит 185, что несколько ниже предыдущего показателя (195).
Анализ ситуации свидетельствует о постепенном снижении геомагнитной активности и стабилизации магнитного поля Земли к выходным дням. Хотя риск возникновения сильных магнитных бурь ограничен, небольшие колебания магнитного поля по-прежнему не исключаются.
Что такое магнитные бури и как они измеряются
Магнитные бури — это нарушения магнитного поля нашей планеты, возникающие в результате взаимодействия с солнечным ветром, то есть потоком заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.
В периоды солнечных вспышек или корональных выбросов массы интенсивность солнечного ветра увеличивается, и, достигнув Земли, он оказывает влияние на магнитосферу планеты.
Для оценки силы магнитных бурь специалисты применяют ряд специальных индексов:
- Kp-индекс отражает уровень глобальной геомагнитной активности и определяется по девятибалльной шкале: значения от 5 и выше свидетельствуют о начале магнитной бури.
- Ap-индекс представляет собой среднесуточный показатель, демонстрирующий степень общего возмущения магнитного поля Земли — чем больше этот индекс, тем интенсивнее геомагнитная нестабильность.
- Кроме того, для анализа солнечной активности используется индекс F10.7, который фиксирует уровень солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 сантиметра.
Сами же магнитные бури подразделяются по шкале G. Они определяются так: от G1 (слабая) до G5 (крайне сильная).
Как помочь себе во время магнитных бурь
Несмотря на спокойную геомагнитная обстановка, метеочувствительным людям советуют соблюдать меры предосторожности для поддержания самочувствия. Возможен определенный дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями и повышенной чувствительностью к погоде.
Специалисты советуют заранее планировать режим дня, чтобы обеспечить себе полноценный отдых не менее семи-восьми часов. Рекомендуется увеличить потребление чистой воды, отказаться от кофеина и тяжелой пищи, а также отдать предпочтение легким блюдам, содержащим витамины.
Кроме того, умеренная физическая активность поможет организму лучше адаптироваться к возможным колебаниям магнитного поля. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют держать при себе необходимые препараты и внимательно следить за состоянием здоровья.
