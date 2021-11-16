Карантина могут избежать привитые граждане без симптомов болезни Фото: Анна Майорова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинированные россияне, контактировавшие с больными коронавирусом, не будут уходить на карантин. Такое решение принял Роспотребнадзор.

«Привитые в течение полугода смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом», — сообщает РИА «Новости». При этом обязательным условием для отмены карантина является отсутствие симптомов болезни у контактировавшего с больным.

Также Роспотребнадзор определил сроки доставки биоматериалов для анализа на COVID-19, который теперь ограничивается сутками. «Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часов с момента отбора», — говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор продлил ковид-ограничения в РФ на три года. Постановление вступает в силу 17 ноября.