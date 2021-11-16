Россиянам разрешили не уходить на карантин после контакта с COVID. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карантина могут избежать привитые граждане без симптомов болезни Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинированные россияне, контактировавшие с больными коронавирусом, не будут уходить на карантин. Такое решение принял Роспотребнадзор.

«Привитые в течение полугода смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом», — сообщает РИА «Новости». При этом обязательным условием для отмены карантина является отсутствие симптомов болезни у контактировавшего с больным.

Также Роспотребнадзор определил сроки доставки биоматериалов для анализа на COVID-19, который теперь ограничивается сутками. «Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часов с момента отбора», — говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор продлил ковид-ограничения в РФ на три года. Постановление вступает в силу 17 ноября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...