Челябинского застройщика банкротят в Кургане

Иск налоговиков находится в Арбитражном суде Курганской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управление ФНС по Курганской области обратилось в суд с требованием банкротства строительной фирмы «Жилтехстрой», принадлежащей челябинскому застройщику Виктору Тартаковскому. Это следует из базы данных судебных дел.

«УФНС обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Предприятие «Жилтехстрой». А также о введении в отношении должника конкурсного производства», — говорится в решении суда (имеется в распоряжении URA.RU).

Как пояснили URA.RU в налоговой инспекции, все финансовые претензии к фирме зафиксированы в материалах дела. Как указано в документах, налоговики требуют включить во вторую очередь реестра требований кредиторов более 323 тыс. рублей в счет платежей по пенсионным взносам и НДФЛ. Еще более 747 тыс. рублей, включая пени и штрафы, ФНС потребовала внести в третью очередь выплат кредиторам.

«Все долги погашены. Банкротства не будет», — заявил URA.RU сам Тартаковский.

Дела Тартаковского в Челябинске шли успешно до 2005 года, пока город возглавлял мэр Вячеслав Тарасов. Тартаковский входил в пул строителей, близких к властям города. Когда мэром, а затем губернатором, стал Михаил Юревич, застройщик приостановил работы на целом ряде объектов. В 2011 году «Жилтехстрой» сменил юридическую прописку с Челябинска на курганский город Щучье.