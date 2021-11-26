Челябинского застройщика банкротят в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Иск налоговиков находится в Арбитражном суде Курганской области Фото:

Управление ФНС по Курганской области обратилось в суд с требованием банкротства строительной фирмы «Жилтехстрой», принадлежащей челябинскому застройщику Виктору Тартаковскому. Это следует из базы данных судебных дел.

«УФНС обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Предприятие «Жилтехстрой». А также о введении в отношении должника конкурсного производства», — говорится в решении суда (имеется в распоряжении URA.RU).

Как пояснили URA.RU в налоговой инспекции, все финансовые претензии к фирме зафиксированы в материалах дела. Как указано в документах, налоговики требуют включить во вторую очередь реестра требований кредиторов более 323 тыс. рублей в счет платежей по пенсионным взносам и НДФЛ. Еще более 747 тыс. рублей, включая пени и штрафы, ФНС потребовала внести в третью очередь выплат кредиторам.

«Все долги погашены. Банкротства не будет», — заявил URA.RU сам Тартаковский.

Дела Тартаковского в Челябинске шли успешно до 2005 года, пока город возглавлял мэр Вячеслав Тарасов. Тартаковский входил в пул строителей, близких к властям города. Когда мэром, а затем губернатором, стал Михаил Юревич, застройщик приостановил работы на целом ряде объектов. В 2011 году «Жилтехстрой» сменил юридическую прописку с Челябинска на курганский город Щучье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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