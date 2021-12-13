МИД РФ: Путин потребовал от США вернуть российскую собственность

Президент России потребовал в жесткой форме решить этот вопрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом потребовал возврата российской дипломатической собственности США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», — в интервью РИА «Новости» сообщил Рябков. Он также добавил, что главы государств не пришли к конкретному решению вопроса.

Ранее сообщалось о намерении президента РФ Владимира Путина встретиться с американским президентом Джо Байдена лично, хотя в госдепе США считают, что это возможно лишь при отступлении российских войск от границы Украины.