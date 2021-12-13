МИД РФ: Путин потребовал от США вернуть российскую собственность

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент России потребовал в жесткой форме решить этот вопрос Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом потребовал возврата российской дипломатической собственности США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», — в интервью РИА «Новости» сообщил Рябков. Он также добавил, что главы государств не пришли к конкретному решению вопроса.

Ранее сообщалось о намерении президента РФ Владимира Путина встретиться с американским президентом Джо Байдена лично, хотя в госдепе США считают, что это возможно лишь при отступлении российских войск от границы Украины.

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Президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом потребовал возврата российской дипломатической собственности США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», — в интервью РИА «Новости» сообщил Рябков. Он также добавил, что главы государств не пришли к конкретному решению вопроса. Ранее сообщалось о намерении президента РФ Владимира Путина встретиться с американским президентом Джо Байдена лично, хотя в госдепе США считают, что это возможно лишь при отступлении российских войск от границы Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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