Россия угрожает Германии ответом на высылку российских дипломатов

Россия в ближайшее время ответит на высылку двух российских дипломатов из Германии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале.
«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала Захарова.
Ранее двух российских дипломатов в Берлине объявили персонами нон-гранта (нежелательные лица). По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, это связано с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Россия в ближайшее время ответит на высылку двух российских дипломатов из Германии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале. «Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала Захарова. Ранее двух российских дипломатов в Берлине объявили персонами нон-гранта (нежелательные лица). По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, это связано с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.