Россия угрожает Германии ответом на высылку российских дипломатов

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Недружественные действия Берлина не останутся без ответа, заявила Мария Захарова Фото:

Россия в ближайшее время ответит на высылку двух российских дипломатов из Германии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала Захарова.

Ранее двух российских дипломатов в Берлине объявили персонами нон-гранта (нежелательные лица). По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, это связано с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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Россия в ближайшее время ответит на высылку двух российских дипломатов из Германии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале. «Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала Захарова. Ранее двух российских дипломатов в Берлине объявили персонами нон-гранта (нежелательные лица). По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, это связано с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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