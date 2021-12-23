В Госдуме увидели сигнал Западу от Путина

23 декабря 2021 в 21:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин требует, чтобы США немедленно предоставили России гарантии безопасности, считает Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции послал четкий сигнал Западу о том, что именно НАТО должно дать России гарантии безопасности. Такое мнение высказал депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий. «Только что закончилась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, где прозвучали не только ответы на вопросы журналистов, но и вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам. Самый главный из них — именно НАТО должна дать гарантии безопасности России», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. Депутат интерпретировал слова президента РФ следующим образом — Североатлантический альянс должен немедленно дать Москве гарантии безопасности и заверить их юридически. Документ должен содержать все пункты, которые ранее предоставила Россия. Слуцкий выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут конструктивно. По его словам, они должны состояться в начале 2022 года в Женеве. Слуцкий подчеркнул, что депутаты готовы к межпарламентскому взаимодействию по этому вопросу. Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции послал четкий сигнал Западу о том, что именно НАТО должно дать России гарантии безопасности. Такое мнение высказал депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий. «Только что закончилась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, где прозвучали не только ответы на вопросы журналистов, но и вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам. Самый главный из них — именно НАТО должна дать гарантии безопасности России», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. Депутат интерпретировал слова президента РФ следующим образом — Североатлантический альянс должен немедленно дать Москве гарантии безопасности и заверить их юридически. Документ должен содержать все пункты, которые ранее предоставила Россия. Слуцкий выразил надежду, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут конструктивно. По его словам, они должны состояться в начале 2022 года в Женеве. Слуцкий подчеркнул, что депутаты готовы к межпарламентскому взаимодействию по этому вопросу. Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.