Лавров считает, что США шантажируют РФ ограничениями для россиян

Америка специально ограничивает выдачу виз в России, считает Сергей Лавров Фото: Анна Майорова © URA.RU

США искусственно ограничивает выдачу неимиграционных виз в России, чтобы выторговать для себя уступки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на „нехватку персонала“, искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации. <…> Вашингтон делает это не просто так, а чтобы „выторговать“ для себя односторонние уступки со стороны России», — поделился Лавров с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на необходимости нормализации процесса выдачи виз. Но, по мнению Лаврова, на фоне деградации ситуации в отношения РФ и США маловероятно, что Белый дом пойдет на послабления в нынешней визовой политике.

Глава МИДа напомнил, что выдачу недипломатических виз Вашингтон приостановил в мае 2021 года. А с лета с проблемами с выдачей виз столкнулись и российские дипломаты. Из-за этого несколько десятков дипломатов были вынуждены уехать из штатов. При этом США оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями.

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