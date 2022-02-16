Фракция Госдумы решила освободить бедных россиян от всех кредитов

Сергей Миронов предложил способы борьбы с закредитованностью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести кредитную амнистию для тех, кто не может выплатить долги. Об этом рассказал лидер фракции, депутат Госдумы Сергей Миронов.

«С начала кризиса наша партия призывает провести кредитную амнистию для тех, кто по объективным причинам не может вернуть долги. Второе принципиальное требование — запрет деятельности микрофинансовых организаций, которые грабят население», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Он также заявил, что вместо микрофинансовых организаций нужно создать государственный банк, в котором можно будет оформить кредит по минимальной ставке.

Миронов сослался на данные Федеральной службы судебных приставов и заявил, что количество налогоплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн человек. По его словам, показатель стал максимальным за время ведения статистики и в 1,2 раза превышает уровень 2020 года. Общая задолженность россиян оценивается в 1,1 трлн рублей, рассказал политик.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что для должников ввели новое послабление. С 1 января они могут сохранить зарплату и другие доходы в размере прожиточного минимума. Для этого нужно обратиться в службу судебных приставов, передает Nation News.

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