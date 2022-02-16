Фракция Госдумы решила освободить бедных россиян от всех кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Ленина, до реконструкции: виды, вывески, витрины, реклама. Тюмень., улица ленина, пешеход, кредит, шаг
Сергей Миронов предложил способы борьбы с закредитованностью Фото:

Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести кредитную амнистию для тех, кто не может выплатить долги. Об этом рассказал лидер фракции, депутат Госдумы Сергей Миронов.

«С начала кризиса наша партия призывает провести кредитную амнистию для тех, кто по объективным причинам не может вернуть долги. Второе принципиальное требование — запрет деятельности микрофинансовых организаций, которые грабят население», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Он также заявил, что вместо микрофинансовых организаций нужно создать государственный банк, в котором можно будет оформить кредит по минимальной ставке.

Миронов сослался на данные Федеральной службы судебных приставов и заявил, что количество налогоплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн человек. По его словам, показатель стал максимальным за время ведения статистики и в 1,2 раза превышает уровень 2020 года. Общая задолженность россиян оценивается в 1,1 трлн рублей, рассказал политик.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что для должников ввели новое послабление. С 1 января они могут сохранить зарплату и другие доходы в размере прожиточного минимума. Для этого нужно обратиться в службу судебных приставов, передает Nation News.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести кредитную амнистию для тех, кто не может выплатить долги. Об этом рассказал лидер фракции, депутат Госдумы Сергей Миронов. «С начала кризиса наша партия призывает провести кредитную амнистию для тех, кто по объективным причинам не может вернуть долги. Второе принципиальное требование — запрет деятельности микрофинансовых организаций, которые грабят население», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Он также заявил, что вместо микрофинансовых организаций нужно создать государственный банк, в котором можно будет оформить кредит по минимальной ставке. Миронов сослался на данные Федеральной службы судебных приставов и заявил, что количество налогоплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн человек. По его словам, показатель стал максимальным за время ведения статистики и в 1,2 раза превышает уровень 2020 года. Общая задолженность россиян оценивается в 1,1 трлн рублей, рассказал политик. Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что для должников ввели новое послабление. С 1 января они могут сохранить зарплату и другие доходы в размере прожиточного минимума. Для этого нужно обратиться в службу судебных приставов, передает Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...